- Francesco Farioli: "Bir puan için mutlu olmalıyız" Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli: "Maçı kazabilirdik ama stattan sıfır puanla da ayrılabilirdik" "Hem sezon içinde hem de bu maçta Boroni inanılmaz performans gösterdi" Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fatih...

- Francesco Farioli : "Bir puan için mutlu olmalıyız"

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli :

"Maçı kazabilirdik ama stattan sıfır puanla da ayrılabilirdik"

"Hem sezon içinde hem de bu maçta Boroni inanılmaz performans gösterdi"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük. Sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, ilk yarıya iyi başladıklarını ve maçı kontrol ettiklerini ifade etti. Geriye düştükten sonra beraberliği yakalamalarının önemli olduğunu vurgulayan Farioli, "Daha maça başladıktan bir, iki dakika sonrasında golü bulduk. Sadece kötü olan bir nokta varsa burada o da bir gol daha bulamamaktı ilk yarıda. O kadar iyi oynarken bir gol daha bulup maçı daha iyi bir senaryoya getirebilirdik. İkinci yarı başladı, ilk 15 dakikasında kontrolü biraz kaybettik. Karagümrük çok kaliteli bir takım. 15 dakika bile verseniz bir şeyler yapabiliyorlar. Özellikle burada Borini'ye dikkat çekmek istiyorum. İnanılmaz bir performans gösterdi. Hem sezon içinde hem de bu maçta. Performansı inanılmaz. Çok üst seviye bir oyuncu. Yine de bence bir puan için mutlu olmalıyız. Sonuçta geri düştük. Sonrasında tekrar geri geldik. Bu önemliydi. Karışık duygular tabi ki. Maçı kazabilirdik ama stattan sıfır puanla da ayrılabilirdik. Karışık duygular diyebilirim" dedi.