2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirilen sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Lollobrigida, ev sahibi İtalya'ya oyunlardaki ilk altın madalyasını getirdi.
Norveçli Ragne Wiklund, 2.26 saniye farkla gümüş, liderin 2.65 saniye gerisindeki Kanadalı Valerie Maltais ise bronz madalya elde etti.