Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Francesca Lollobrigida, kadınlar 3 bin metre sürat pateni kategorisinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bu başarı, İtalya'nın oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'daki organizasyonun ilk gününde madalya müsabakalarına devam edildi.

Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirilen sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Lollobrigida, ev sahibi İtalya'ya oyunlardaki ilk altın madalyasını getirdi.

Norveçli Ragne Wiklund, 2.26 saniye farkla gümüş, liderin 2.65 saniye gerisindeki Kanadalı Valerie Maltais ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı