İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Fosfatspor, Play-Off'a Yükseldi

Fosfatspor, Play-Off'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Mardin temsilcisi Fosfatspor, Muğlaspor'u 3-0 yenerek play-off'a yükseldi. Son haftada Uşakspor'un kaybetmesiyle 46 puanla 6. sıraya çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Mardin temsilcisi Fosfatspor, play-off'a yükseldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında şampiyon Muğlaspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Fosfatspor, Uşakspor'un mağlup olmasıyla play-off'a yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, 46 puan ile 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.