Fosfatspor, Play-Off'a Yükseldi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Mardin temsilcisi Fosfatspor, Muğlaspor'u 3-0 yenerek play-off'a yükseldi. Son haftada Uşakspor'un kaybetmesiyle 46 puanla 6. sıraya çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Mardin temsilcisi Fosfatspor, play-off'a yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında şampiyon Muğlaspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Fosfatspor, Uşakspor'un mağlup olmasıyla play-off'a yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, 46 puan ile 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına girdi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor