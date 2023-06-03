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Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın Takımdan Ayrıldığını Açıkladı

Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın Takımdan Ayrıldığını Açıkladı

Spor Haberleri

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie'i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Hollanda ekibi Fortuna Sittard, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Sezon başında takıma dahil olan Burak Yılmaz, sarı-yeşilli formayla 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Fortuna Sittard, Eredivisie'i bu sezon 36 puanla 13. sırada tamamladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Burak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Hollanda Spor Haberler

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