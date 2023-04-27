Fortuna Düsseldorf, iç sahadaki tüm maçların biletlerini ücretsiz dağıtacak

Bundesliga 2'de boy gösteren Fortuna Düsseldorf, gelecek sezon iç saha maçlarının biletlerini taraftarlarına ücretsiz dağıtacak. Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eyalet başkenti olarak güçlü bir Fortuna hedefimiz var. Dolayısıyla burada doğal bir çıkarımız var. Bu projeyi destekliyorum." ifadelerini kullandı.