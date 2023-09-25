Formula Kite Avrupa Şampiyonası Sonuçlandı

İngiltere'de düzenlenen Formula Kite Avrupa Şampiyonası sona erdi. Muğla'dan Armağan Ersolak ve Ejder Ginyol erkekler kategorisinde yarıştı. Kadınlarda ise Derin Atakan, Derin Deniz Sorguç ve Peri Mina Mete mücadele etti.

İngiltere'de düzenlenen Formula Kite Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Portsmouth kentinde 11-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 70 sporcu katıldı.

Erkekler kategorisinde yarışı, Muğla'dan ferdi olarak katılan Armağan Ersolak 39'uncu, Ejder Ginyol ise 43'üncü sırada tamamladı.

Kadınlar kategorisinde ise 41 sporcu mücadele etti. Fenerbahçe Kulübü Yelken Şubesi'nden Derin Atakan'ın 24'üncü sırada bitirdiği yarışta, Arama Kurtarma Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden (AKUT) Derin Deniz Sorguç 29'uncu, İzmir'den ferdi olarak katılan Peri Mina Mete ise 38'inci oldu.