Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i İçin Geri Sayım Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'si Cidde Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarış 50 tur üzerinden düzenlenecek ve sıralama turları yarın yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'siyle devam edecek.

Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turları yarın TSİ 20.00, yarış ise 20 Nisan Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Sezonun ilk dört yarışından ikisini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanmıştı. Takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen de birer yarışta zafere ulaşmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74

3- Max Verstappen (Hollanda): 69

4- George Russell (Büyük Britanya): 63

5- Charles Leclerc (Monako): 32

Takımlar:

1- McLaren: 151

2- Mercedes: 93

3- Red Bull: 71

4- Ferrari: 57

5- Haas: 20

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.