Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi, hayatını kaybetti

Formula 1 eski pilotu paralimpik şampiyon Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'daki Lausitzring Pisti'nde 2001 yılında geçirdiği motor yarışı kazasının ardından iki bacağını da kaybeden Zanardi, para bisikletçi olarak mücadele ettiği 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda toplam 4 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Formula 1'de Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları için yarışan Zanardi, 1991-99 yıllarında 44 kez piste çıktı.

Zanardi'nin ailesinin açıklamasında "Alex, ailesinin ve arkadaşlarının sevgisiyle çevrili bir şekilde huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Aile, bu sırada desteklerini gösteren herkese içten teşekkürlerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Haberler.com
500

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Tarihe geçti! Bülent Ersoy'un tek reklamdan kazandığı rakam dudak uçuklatıyor

Tarihe geçti! Bir reklamdan kazandığı para dudak uçuklatıyor
Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Dünyanın en büyük stadyumu ama futbol oynanmıyor

Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Sadettin Saran'dan Ederson için bomba karar

Milyonlarca taraftarın hayallerini çalan isim için kararını verdi