Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde zafer, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4'üncü yarışı, İtalya Imola'da koşuldu. Emilia Romagna Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışta liderliği rakiplerine kaptırmadı ve sezonun kendisi ve takımı adına 2'nci zaferini elde etti. İkincilik koltuğunu Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez alırken, 3'üncü ise McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris oldu.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde oluşan sıralama şu şekilde:

PİLOTLAR VE TAKIMLAR SIRALAMASINDA LİDERLER DEĞİŞMEDİ

- Takımlar

3- Mercedes - 77 puan