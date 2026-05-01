Formula 1'de sıradaki durak Miami

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek.

Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta, yarın TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'te sıralama turları başlayacak. Yarış ise 3 Mayıs Pazar günü, TSİ 23.00'te koşulacak.

Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin ve Japonya'da podyumun zirvesine çıkmıştı. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Miami Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

2. George Russell (Büyük Britanya): 63

3. Charles Leclerc (Monako): 49

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

Takımlar

1. Mercedes: 135

2. Ferrari: 90

3. McLaren: 46

4. Haas: 18

5. Alpine: 16

Red Bull: 16

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
