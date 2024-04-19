Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos'un futbolcularının galibiyeti kutladığı görüntüler viral oldu. Sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlenen Yunan takımının o anlarına Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
TADIC'İN ŞARKISIYLA EĞLENDİLER
Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Olympiakos'un futbolcularının soyunma odasında sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlendiği görüldü.
FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Takımlarının elenmesinin ardından gergin olan sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos'un futbolcularının o anlarına tepki gösteren binlerce gösterdi.