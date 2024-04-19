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Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi

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Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nden eleyen Olympiakos'un futbolcularının galibiyeti kutladığı görüntüler viral oldu. Sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlenen Yunan takımının o anlarına Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.

TADIC'İN ŞARKISIYLA EĞLENDİLER

Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Olympiakos'un futbolcularının soyunma odasında sarı-lacivertli futbolcu Dusan Tadıc'in gol müziği olan "Freed From Desire" şarkısıyla eğlendiği görüldü.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Takımlarının elenmesinin ardından gergin olan sarı-lacivertli taraftarlar, Olympiakos'un futbolcularının o anlarına tepki gösteren binlerce gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Dusan Tadic Olympiacos Fenerbahçe Konferans Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Tırpan:

Fenerbahçe bu... Koch ailesi. Suudi Arabistan da rezillik çıkarır. Gelir İstanbul da Yunan'a yatar. Bu toprakların çilekeş insanlarını kendi evinde ağlatmak ister

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Oflu Hakan:

kutlama yapana tepki gösterilmez diyordunuz

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