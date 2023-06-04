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Florya sarı-kırmızıya büründü

Florya sarı-kırmızıya büründü

Spor Haberleri

Şampiyon Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından stada gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni adeta sarı-kırmızıya bürüdü.

- Florya sarı-kırmızıya büründü

İSTANBUL - Şampiyon Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından stada gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni adeta sarı-kırmızıya bürüdü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stada gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı.. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem şampiyonluğun hem de derbi galibiyetinin sevincini geç saatlere kadar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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