Kocaelispor'un Yeni Yıldızı Florian Aye: 'Takım Ruhuyla Gol Arayan Bir Florian Göreceksiniz'

Kocaelispor'un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Florian Aye, yeşil-siyahlı kulüpte olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Takım ruhuyla hareket edip gol arayan bir Florian göreceksiniz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına dün başlayan yeşil-siyahlılar, çalışmalarını bugün gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan idmana sakatlıkları süren Bruno Petkovic ile kaleci Aleksandar Jovanovic katılmadı. Tayfur Bingöl'ün ise saha çalışmalarına dahil olduğu, Massadio Haidara ile Berkan Kutlu'nun ise salonda çalıştı. Takıma yeni katılan isimlerden santrafor Florian Aye ve orta saha oyuncusu Tobias Gulliksen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aye: "Takım ruhuyla hareket edip gol arayışında olan Florian göreceksiniz"

Takıma katıldığı andan itibaren çok iyi karşılandığını ve sıcak bir ortamda ağırlandığını belirten Florian Aye, "Burada olmaktan mutluyum, iyi ki buradayım. Gelir gelmez galibiyetle başlamış olmak çok mutlu etti ve burada süre bulmuş olmak da benim için çok mutluluk verici. Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem, takım arkadaşlarını da düşünen, sahada takım ruhuyla hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz. Buraya gelmemdeki hedeflerden biri tabii ki gol atmak ve adımı duyurmak" cümlelerine yer verdi.

"Taraftarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum"

Ligdeki gol hedefiyle ilgili rakam vermekten kaçınan Aye, Samsunspor maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Sıradan bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz. Zor bir maç olacak ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. Taraftardan sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldığının da altını çizen golcü oyuncu, "Onlarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Aye son olarak Süper Lig'e dair, "Büyük bir lig olduğunu biliyorum. Çok büyük takımların da yer aldığını biliyorum. Sıradan bir maç olmayacağını biliyoruz. Hepimiz zor bir maç olacak, elimizden gelen en iyisini yapacağız."

Tobias Gulliksen: " Kocaelispor'u oyun konsolundan biliyordum"

Takıma dün katılan ve bugün ikinci antrenmanına çıkan Tobias Gulliksen, yeşil-siyahlı kulüpte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Gulliksen, "Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Teklif geldiğinde Kocaelispor'a baktım. Stadyumlarına ve taraftarlarına baktım. Kariyerim için önemli bir adım olacağını düşündüm. Daha önce Kocaelispor'u oyun konsolundan biliyordum. Hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirme amacındayım. Topu alıp fırsatlar oluşturmayı ve fırsatlar yakalamayı seven bir özelliğim var. Bunu sahada gösterebileceğime inanıyorum. Burada taraftar inanılmaz ateşli. Çok kaliteli oyuncuların da olduğu bir lig" diye konuştu.

Samsunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gulliksen, "Her maçın kendine özel bir planı var. Onların da bir planı var, bizim de. Pazar günü sahada göreceğiz" dedi.

"Orta sahanın her yerinde oynayabilirim"

Orta sahadaki görev bölgesine de değinen genç oyuncu, "Orta sahanın her yerinde oynayabilirim. Ancak benim için en uygun pozisyonlar 8 ve 10 numara diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı