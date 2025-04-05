Florentino Perez'i çıldırtan Arda Güler telefonu

Real Madrid'de son haftalarda, önceki haftalara göre daha fazla forma şansı bulan Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Kulübe gelen sürpriz telefonu Başkan Florentino Perez bizzat yanıtladı.

Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, son haftalarda geçmişe nazaran daha fazla forma giymeye başladı.

"ARDA İLE İLGİLİ TEKLİF GETİRMEYİN"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son birkaç saat içinde İngiltere'de Liverpool'un Arda Güler'i gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Liverpool'un uluslararası menajerler aracılığıyla Real Madrid ile iletişime geçtiği ortaya çıktı. Başkan Florentino Perez'in menajerlere, "Arda Güler ile ilgili hiçbir teklif getirmeyin" yanıtını verdi.