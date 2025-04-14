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Florentino Perez'e ilettiler! Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid'e isyan

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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz, Carlo Ancelotti'nin takımda kalması halinde takımdan ayrılacaklarını Florentino Perez'e iletti.

La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini korurken genç futbolcuların İtalyan teknik adamdan duyduğu rahatsızlık İspanyol basınında da gündem oldu.

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

Takımda forma şansı bulamayan Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz'ın, kulüp yönetimine gelecek sezonla ilgili kararlarını ilettiği bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bu üç genç oyuncu Carlo Ancelotti'nin takımın başında kalması durumunda takımdan ayrılmak istediklerini yönetime iletti.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Bu sezon Real Madrid formasını 34 resmi maçta terleten Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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Florentino Perez'e ilettiler! Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid'e isyan
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yeni gelecek olan teknik adamın sizleri oynatacagi garanti mi? Boş boş haberler bunlar. Oynadığınız maçları izleyeceksiniz! Kendinizi yeterki biliyormusunuz bu performanslar bakın bakalım! Yavaş yavaş pişmeye çalışın bence. Onunuz de Allah korusun sakatlık olmadigi takdirde uzun yıllar var oynamak için. Haber değeri çok yok sanki.

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