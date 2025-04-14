Florentino Perez'e ilettiler! Arda Güler ve arkadaşlarından Real Madrid'e isyan

La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini korurken genç futbolcuların İtalyan teknik adamdan duyduğu rahatsızlık İspanyol basınında da gündem oldu.

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

Takımda forma şansı bulamayan Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz'ın, kulüp yönetimine gelecek sezonla ilgili kararlarını ilettiği bildirildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, bu üç genç oyuncu Carlo Ancelotti'nin takımın başında kalması durumunda takımdan ayrılmak istediklerini yönetime iletti.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Bu sezon Real Madrid formasını 34 resmi maçta terleten Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.