Floor Curling Küçükler Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı

Erzincan'da 20 ilden 180 sporcunun katıldığı Floor Curling Küçükler Grup Birinciliği Müsabakaları başladı.

Yaşar Erkan Spor Salonunda 20 ilden 180 sporcunun 60 takım halinde katıldığı müsabakalarda küçükler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalar açılış seremonisi ile başladı.

Türkiye Curling Federasyonu Floor Curling Yönetim Kurul Üyesi Şeyda Zengin, burada yaptığı konuşmada, müsabakaların 4 grup merkezinde eş zamanlı başladığını söyledi.

Müsabakaların 4 gün süreceğini belirten Zengin, şunları kaydetti:

"Müsabakaların sonunda Türkiye Finallerine gidecek dört takımı belirlemiş olacağız. Floor Curling bir nezaket oyunudur. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi yetkin ve erdemli bireylerin sporun ve sanatın her alanında sahalarda görebilmek. Curling ruhu da bunu çok destekleyen bir spor. Çünkü bizim için her zaman nezaket rekabetten daha değerli. Tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum."

Curling İl Temsilcisi Yağmur Alparslan da bu sporun temel özelliğinin taktik, teknik ve stratejik olarak bilinçlenmelerini sağladığını belirterek, "Bu spor bununla beraber sporcuların el ve göğüs koordinasyonu becerilerini de artırıyor. Sporcularımız bu sporda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar." dedi.

Dört gün sürecek olan müsabakaların ardından derece alan 4 takım haziran ayında Sivas'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.