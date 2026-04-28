Floor curling fırtınası Denizli'de esecek
Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Şampiyonası, 30 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dört gün boyunca sürecek müsabakalarda; 15 ilden 40 takım toplam 156 sporcu yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda gerçekleşen organizasyonlarla doludizgin devam ediyor. Yarışmalar kapsamında, 30 Nisan - 03 Mayıs 2026 tarihleri arasında Floor Curling Küçükler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği şampiyona, 30 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da seremoni ile start alacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek müsabakalarda; 15 ilden 40 takım toplam 156 sporcu Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırabilmek için mücadele edecek. Müsabakalar sonunda gruplarında ilk 4 sırayı elde eden takımlar, illerini Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı, 29 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu