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Flick, Raphinha'nın Galatasaray ve Getafe maçlarında oynayamayacağını söyledi

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın Getafe ve Galatasaray maçlarında oynayamayacağını açıkladı. Sağ uyluğundaki sorun sonrası milli takımdan ayrılan futbolcunun incelemelerinde ciddi sakatlık bulunmazken, Galatasaray 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.

İspanyol ekibi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Raphinha, Brezilya milli takımında yaşadığı hafif sakatlık sonrasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, LaLiga'da yarın karşılaşacakları Getafe maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Raphinha hakkında "Bu bir sakatlık değil, ancak geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Getafe ve Galatasaray maçında oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

Raphinha, sağ uyluğundan yaşadığı sorunun ardından Brezilya milli takımından ayrılmıştı. Brezilyalı golcü futbolcunun Getafe ve Galatasaray maçı öncesinde Barselona'da yapılan incelemelerde herhangi bir ciddi sakatlık sorununun olmadığı tespit edilmişti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü oynayacağı lig aşaması 2. maçında Barcelona'yı konuk edecek.

Kaynak: AA
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