FK Arda'nın Sportif Direktörü: 'Burak Akıncı'dan Çok Şey Bekliyoruz'

BULGARİSTAN temsilcisi FK Arda'nın Sportif Direktörü Ivaylo Petkov, kulübün gelecek planlaması ve genç oyunculara bakış açısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Petkov, özellikle 17 yaşındaki genç futbolcu Burak Akıncı için beklentilerinin son derece yüksek olduğunu vurguladı.

Türk oyuncunun gelişimini yakından takip ettiklerini belirten Petkov, teknik heyetin Burak Akıncı'ya özel bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Petkov, "Burak'tan çok şey bekliyoruz. Hocamızın beklentisi oldukça yüksek ve onunla birebir ilgileniyor. Gelişimi bizim için çok önemli" dedi.

Önümüzdeki sezonla ilgili planlamalara da değinen Petkov, Burak Akıncı'nın kiralık olarak forma giyeceğini açıkladı. Bu süreçte genç oyuncunun düzenli forma şansı bulmasının hedeflendiğini belirten Petkov, yapılacak sözleşmeye 11 maç oynama maddesi ekleneceğini söyledi. Petkov, Burak'ın şu anki performans seviyesinin Türkiye 1'inci Lig'de ilk 11'de forma giyecek düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.

Burak Akıncı'nın yeteneğinin yalnızca kulüp içinde değil, uluslararası alanda da dikkat çektiğini belirten Petkov, Türkiye'den milli takım antrenörlerinin genç oyuncu hakkında bilgi almak üzere kendileriyle iletişime geçtiğini açıkladı. Bu durumun Burak'ın potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Petkov, oyuncunun doğru planlama ile çok daha üst seviyelere ulaşabileceğine inandıklarını söyledi.

FK Arda cephesi, Burak Akıncı'nın gelişimini sürdürülebilir bir şekilde ilerletmeyi hedeflerken, genç futbolcunun hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gelecekte önemli bir isim olmasını bekliyor.