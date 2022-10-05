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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Spor Haberleri

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: Atlas ArenaHakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)Kanada: Howe, Van Ryk, Cross, Maglio, King,...

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Elif Şahin, İlkin Aydın, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)

Kanada: Howe, Van Ryk, Cross, Maglio, King, Gray (Palermo, Savard, Livingston)

Setler: 25-22, 26-24, 28-26

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla 25-22 önde tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, setin sonuna doğru 4 sayı (19-23) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt'un kullandığı servislerden üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatarak, durumu 24-23'e getirdi. Son sayılarda hata yapmayan milliler ikinci seti 26-24 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milliler, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın'ın sayılarıyla son dakikalara kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Ekim Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Meliha İsmailoğlu Ebrar Karakurt Hande Baladın Eda Erdem Spor Haberler

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