FIS SBX Snowboard Dünya Kupası sona erdi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS SBX Snowboard Dünya Kupası, 15 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışlarda erkeklerde Aidan Chollet, kadınlarda ise Charlotte Bankes birinci oldu.

FIS SBX Snowboard Dünya Kupası tamamlandı.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 15 farklı ülkeden 300 sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda sporcular, yarı final ve final yarışlarına katılmak için mücadele etti.

Yarışların ilk gününde erkeklerde Almanya'dan Leon Ulbricht birinci, Fransa'dan Aidan Chollet ikinci ve Kredisi Bozzolo üçüncü, kadınlarda Fransa'dan Lea Casta birinci, Chloe Trespeuch ikinci ve Julia Nirani-Pereira üçüncü oldu.

Müsabakaların son gününde erkeklerde Fransa'dan Aidan Chollet birincilik, Almanya'dan Leon Ulbricht ikincilik ve Fransa'dan Jonas Chollet üçüncülük elde etti. Kadınların son gün yarışlarını Büyük Britanya'dan Charlotte Bankes birinci, Fransa'dan Lea Casta ikinci ve İsviçre'den Noemie Wiedmer üçüncü bitirdi.

