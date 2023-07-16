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Fırtına yine esemedi! Trabzonspor, Celje'yi de yenemedi

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı üçüncü hazırlık maçında Celje ile 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer, daha önce mücadele ettikleri Hajduk Split'e 2-0 yenilmiş, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalmıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında Celje ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer öne geçtiği mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

KEREM VE UMUT SAHNEDE

Bordo-mavili takımın gollerini 25. dakikada Kerem Şen ve 51. dakikada Umut Bozok attı. Celje'nin golleri ise 37. dakikada Gregor Bajde ve 64. dakikada David Zec kaydetti.

GELECEK RAKİP RABOTNICKI

Trabzonspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuş, MOL Fehervar ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Salı günü Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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