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Fırat Üniversitesinde ÜNİLİG Dart Türkiye Şampiyonası Başladı

Fırat Üniversitesinde ÜNİLİG Dart Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Dart Türkiye Şampiyonası, Fırat Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde başladı. Açılış programına çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Dart Türkiye Şampiyonası, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyona, bugün yapılan görkemli açılış programı ile start aldı.

Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen açılış törenine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Orhan, Dart Federasyonu yetkilileri, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve sporcular katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, açılış konuşmasında, farklı illerden gelen sporcuları Fırat Üniversitesinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Kaygusuz, şampiyonaya 17 üniversiteden toplam 104 sporcunun katıldığını belirterek, sporcuların 50'sinin bayan, 54'ünün ise erkek olduğunu ifade etti. Kaygusuz, bu büyük organizasyonun hem üniversiteye hem de Elazığ'a önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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