Fırat Üniversitesi Beton Kano Takımı, Uluslararası Yarışmada 4'üncü Oldu

Fırat Üniversitesi Beton Kano Takımı, Uluslararası Yarışmada 4'üncü Oldu
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Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası Concrete Canoe Competition'da 4'üncülük elde etti. Takım, özel olarak tasarlanan beton kanosuyla dikkat çekti.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından düzenlenen uluslararası Concrete Canoe Competition'a (Beton Kano Yarışması) katılarak önemli bir başarıya imza attı.

İTÜ kampüsü içindeki gölde gerçekleşen yarışmada Fırat Üniversitesi, 4'üncülük elde etti. Mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan kano takımının sponsoru ise Çimentaş Elazığ Fabrikası oldu. Takımın yarışmaya özel olarak tasarladığı 4,7 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 250 kilo ağırlığındaki beton kano, başarıyla yüzdürüldü. Katı mühendislik testlerinden geçen kanoda, çekme dayanımını artırmak amacıyla karbon fiber donatı ve mikro lif katkıları kullanıldı. İki ve dört kişilik batma-yüzme testlerini başarıyla geçen kano, hem tasarımı hem de dayanıklılığıyla dikkat çekti.

Fırat Üniversitesi Beton Kano Takımı üyeleri, yarışmaya katılımlarında destek olan Çimentaş'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen uluslararası Concrete Canoe Competition'da 4'üncülük derecesi elde etmiştir. Bu süreçte maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Çimentaş'ın tüm yöneticilerine ve yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarız."

FİMÜ FIRAT kanosuyla yarışmaya katılan takım üyeleri şöyle:

"Dr. Öğr. Üyesi Esra Tuğrul Tunç danışman, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tunç danışman,

Fatih Ahmet Ersöz kano takım kaptanı, Abdulselam İpek, Sefa Şen, Muhammet Polat, Azat Kaya, Kevser Yaren Yılmaz, Elif Nisa Aydın, Ferda Nur Demirel ve Kerem Sancar." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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