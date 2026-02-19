Haberler

Fırat Aydınus'tan "Takım tutuyor musun?" sorusuna bomba yanıt

Fırat Aydınus'tan 'Takım tutuyor musun?' sorusuna bomba yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı bir programda tuttuğu takıma ilişkin sorulara yanıt verdi. Kendisine sık sık 'hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusu yöneltildiğini belirten Aydınus, " Tabii ki bir sempati duyuyordum ama o seviyeye gelince gençken sempatizanı olduğun takımı tutma olayı körleşiyor" ifadelerini kullandı.

  • Fırat Aydınus, hakemlik kariyeri boyunca herhangi bir kulübe bağlılık hissetmediğini belirtti.
  • Fırat Aydınus, gençken sempati duyduğu takımı tutma olayının zamanla körleştiğini ifade etti.
  • Fırat Aydınus, yalnızca Milli Takım'ı tuttuğunu söyledi.

Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı programda tuttuğu takıma ilişkin yöneltilen soruya net yanıt verdi. Aydınus, hakemlik kariyeri boyunca herhangi bir kulübe bağlılık hissetmediğini vurguladı.

"TAKIM TUTMA OLAYI KÖRLEŞİYOR"

Kendisine sık sık "Hocam takım tutuyor musun?" sorusunun yöneltildiğini belirten Aydınus, "Yok kardeşim, ben doğar doğmaz hakem olacağımı biliyordum. Tabii ki bir sempati duyuyordum ama o seviyeye gelince gençken sempatizanı olduğun takımı tutma olayı körleşiyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'I TUTUYORUM"

Tarafsızlık vurgusu yapan deneyimli isim, sözlerini "Hangi takımı tutuyorum ben? Milli Takım'ı" diyerek tamamladı.

Abdurrahim Efe
Haberler.com
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

2 kadını katleden caninin bahanesi kan dondurdu
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'ne adını altın harflerle yazdırdı
Eski eşinin yeni hayatına tahammül edemediği için katliam yapmış

2 kadını katleden caninin bahanesi kan dondurdu
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi