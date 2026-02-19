Fırat Aydınus'tan "Takım tutuyor musun?" sorusuna bomba yanıt
Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı bir programda tuttuğu takıma ilişkin sorulara yanıt verdi. Kendisine sık sık 'hangi takımı tutuyorsunuz?' sorusu yöneltildiğini belirten Aydınus, " Tabii ki bir sempati duyuyordum ama o seviyeye gelince gençken sempatizanı olduğun takımı tutma olayı körleşiyor" ifadelerini kullandı.
"TAKIM TUTMA OLAYI KÖRLEŞİYOR"
Kendisine sık sık "Hocam takım tutuyor musun?" sorusunun yöneltildiğini belirten Aydınus, "Yok kardeşim, ben doğar doğmaz hakem olacağımı biliyordum. Tabii ki bir sempati duyuyordum ama o seviyeye gelince gençken sempatizanı olduğun takımı tutma olayı körleşiyor" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TAKIM'I TUTUYORUM"
Tarafsızlık vurgusu yapan deneyimli isim, sözlerini "Hangi takımı tutuyorum ben? Milli Takım'ı" diyerek tamamladı.