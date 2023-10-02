Fırat Aslan, Oltu'ya Misafir Oldu

2007'den 2008'e kadar WBA Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluğu unvanını elinde tutan Türk profesyonel boksör Fırat Aslan, İş adamı Coşkun Yılmaz ve antrenörler Duran Hayvalı ile Ted Lackner Oltu'ya misafir oldular. Aslan, Oltu'da kendisine gösterilen ilgi ve alakadan memnun olduğunu belirterek, gelecekteki başarıları için kutlama yapmak için tekrar Oltu'ya geleceğini söyledi.

2007'den 2008'e kadar WBA Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluğu unvanını elinde tutan Türk profesyonel boksör Fırat Aslan, İş adamı Coşkun Yılmaz ve antrenörler Duran Hayvalı ile Ted Lackner Oltu'ya misafir oldular.

Bir süredir Erzurum'da kampta olan Fırat Aslan Erzurum'da kamp yapmaktan son derece keyif aldığını belirtti.

İşadamı Öner Elibol'un daveti üzerine Oltu'ya gelen Aslan'a özel hazırladıkları Oltu Cağ Kebabı ikramında bulundular. İş adamı Öner Elibol, "Gururumuz milli boksörümüz Fırat Aslan Oltu'ya davetimize kırmayıp icabet ettiği için bizleri ziyadesi ile memnun etti" dedi.

Boksör Aslan, kendisine gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun olduğu ifade ederek, "Oltu'da çok değerli dostlar tanıdım. 21 Eylül'de Almanya'da yapacağım müsabakalarda Dünya şampiyonu yeniden olursam kutlama yapmak için Oltu'ya geleceğim" dedi. - ERZURUM