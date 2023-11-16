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Fırat Arslan, Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Arslan, Vali Çiftçi'ye imzalı eldiven hediye etti.