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Fırat Arslan, Erzurum Valisi'ni ziyaret etti

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Spor Haberleri

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Arslan, Vali Çiftçi'ye imzalı eldiven hediye etti.

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Yaklaşık iki aydır antrenmanlarını Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdüren Fırat Arslan, ziyarette Vali Çiftçi'ye imzalı eldiven hediye etti. Vali Mustafa Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arslan'a muvaffakiyetler diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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