Fırat Arslan, Erzurum'a dönüş yaptı

Altın Dünya Şampiyonluk maçında rakibini mağlup ederek ringlere veda eden Fırat Arslan, Erzurum'a geldi. Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu olan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştü.

Altın Dünya Şampiyonluk maçına haftalarca Erzurum'da hazırlanan ve daha sonra rakibini mağlup ederek ringlere veda eden Fırat Arslan Erzurum'a geldi.

Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu unvanına sahip Fırat Arslan, ringlere veda ettiği ve haftalarca Erzurum'da hazırlandığı Altın Dünya Şampiyonluk maçında Bosnalı Edin Puhalo'yu teknik nakavtla mağlup etmişti. Şampiyon sporcu vefa örneği göstererek şampiyonaya hazırlandığı Erzurum'a geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüşen Fırat, mutluluğunu ve aldığı başarıyı paylaştı. Başkan Sekmen'de Fırat Arslan'ı tebrik ederek, "Ülkemizin ilk ve tek Dünya Şampiyonu Profesyonel Boksörümüz Fırat Arslan'ı belediyemizde ağırladık. Spor alanında hayata geçen projelerimizden övgüyle bahseden boksörümüze nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZURUM