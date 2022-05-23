Firari FETÖ'cü Arif Erdem 1,5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı - Haberler

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Firari FETÖ'cü Arif Erdem 1,5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Spor
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Firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD yönetiminin daha önce nerede olduğuna dair bilgi edinemediğini söylediği Erdem'in böylece hangi ülkede bulunduğu belgelendi.

Eski futbolcu Fetö'cü Arif Erdem, Türkiye'den kaçtıktan sonra ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin Virginia eyaletinde görüntülenmişti.

Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıyıp fotoğrafını çekti.

Firari FETÖ'cü Arif Erdem, 1.5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı

Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti.

Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

Kaynak: 24TV

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Spor

Arif Erdem, FETÖ, ABD, Spor, Güncel, Haberler

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