Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fiorentina, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Polessya ile karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan maçı Fiorentina, 3-2'lik skorla kazandı.

GALİBİYETİ EDIN DZEKO GETİRDİ

Karşılaşmada Polessya, 2. dakikada Oleksandr Nazarenko ve 14. dakikada Oleksandr Andrievsky'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 79. dakikasında geri dönüşün ateşini Dodo yaktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından İtalyan ekibi 86. dakikada Luca Ranieri ile skora dengeyi getirdi. Maçta son sözü Edin Dzeko söyledi. Maçın 89. dakikasında sahneye çıkan Edin Dzeko takımına galibiyeti ve turu getirdi.

LİG AŞAMASINA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda toplamda 6-2'lik üstünlük yakalayan Fiorentina, adını Konferans Ligi'nde lig aşamasına yazdırdı. Polessya ise Avrupa'ya veda etti.