Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e yine geçit vermedi
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler, 1 galibiyet daha alması durumunda Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu olacak.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı.
FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 GALİBİYET YETİYOR
Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak.