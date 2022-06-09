Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e yine geçit vermedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e yine geçit vermedi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler, 1 galibiyet daha alması durumunda Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu olacak.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 93-78 mağlup etti. Mücadelede 15 sayı farkla rakibini yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla seriyi 2-0'a çıkardı.

Final serisinde fark açıldı! Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e yine geçit vermedi

FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 GALİBİYET YETİYOR

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, serinin üçüncü maçını kazanması durumunda sezonun şampiyon tamamlayacak.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Basketbol Süper Ligi Ergin Ataman Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title