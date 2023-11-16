Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi feshedilmişti! Anwar El Ghazi'den Mainz 05'e tazminat davası
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Filistin'e destek verdiği için Mainz 05'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği Anwar El-Ghazi, kulübü mahkemeye verdi. Alman ekibinde forma giyerken yıllık 2.5 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa tazminat kazanacak.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek vermesi sonrası sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. El Ghazi, karşı hamle yaparak kulübe karşı dava açtı.
İLK DURUŞMA 6 ARALIK'TA
Bild'de yer alan habere göre; Filistin'e destek veren Hollandalı futbolcu, sözleşmeyi fesheden Mainz 05'i mahkemeye verdi. Haberde yasal işlemlerin başladığı belirtilirken ilk duruşmanın 6 Aralık'ta görüleceği belirtildi.
HAKLI BULUNURSA TAZMİNAT KAZANACAK
El Ghazi, Alman ekibi Mainz'da yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. 28 yaşındaki futbolcu davada haklı bulunursa oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.