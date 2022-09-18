Filipinler, 20 yaşındaki Türk golcüyü konuşuyor! Tek devrede yaptıkları akıl alır gibi değil

Hatayspor altyapısında yetişen ve daha sonra kariyerine Filipinler'de devam eden Arda Çankır, tek devrede attığı 4 gol ile gündeme oturdu. Türk çalıştırıcı Mehmet Kakil'in başında olduğu Cebu, Mendiola'yı 7-1 mağlup ederken, 20 yaşındaki Türk golcü ilk yarıda 4 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerini Filipinler ekibi Cebu'da sürdüren Türk golcü Arda Çankır, Mendiola'ya karşı oynanan lig maçında yaptıklarıyla izleyenleri büyüledi.

İLK YARIDA 4 GOL ATTI

Hatayspor altyapısından yetişen ve Türk teknik direktör Mehmet Kakil'in başında olduğu Cebu'da top koşturan Arda Çankır, Mendiola maçında adeta şov yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 4 gol atarken takımı maçı 7-1 kazandı.

ARDA ÇANKIR KİMDİR?

Santrfor pozisyonunda oynayan Arda Çankır, Hatayspor altyapısından yetişti. 20 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlı ekibin A takımında şans bulamayında Filipinler Ligi'nde mücadele eden ve Türk teknik direktör Mehmet Kakil'in teknik direktörlüğünü yaptığı Cebu'ya transfer oldu. Kakil'in dışında bir başka Hatayspor çıkışlı Mert Alinöz de Cebu'da forma giyiyor.