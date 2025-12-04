Filipe Luis, bir yılda tam beş kupa kazandı
Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Filipe Luis, Flamengo'nun başında büyük bir başarıya imza attı. Genç teknik direktör, sadece bir yılda beş kupa kazandı.
- Filipe Luis, Flamengo ile bir yılda beş kupa kazandı.
- Flamengo'nun kazandığı kupalar: Copa Libertadores, Brezilya Ligi, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası ve Campeao Carioca.
Futbol kariyerinin ardından hızla teknik direktörlüğe geçen Filipe Luis, Flamengo'da adeta rüya gibi bir yıl yaşadı. Önce U17 ve U19 takımlarında görev alan Luis, geçtiğimiz yıl A Takım'ın başına getirildi ve kısa sürede büyük işler başardı.
BİR YILDA BEŞ KUPA
40 yaşındaki genç teknik adam, Flamengo ile yalnızca bir yılda tam beş kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Kulübün kazandığı kupalar şöyle:
- Copa Libertadores
- Brezilya Ligi
- Brezilya Kupası
- Brezilya Süper Kupası
- Campeao Carioca
Bu başarı, Flamengo taraftarları arasında büyük bir gurur dalgası yarattı.
TARAFTARLAR DUYGUSAL MESAJLARLA DESTEK VERDİ
Başarı haberinin ardından sosyal medya adeta sevgi seline dönüştü. Taraftarlar, Filipe Luis'in futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan hikâyesini öven paylaşımlar yaparak:
- "Bir efsane daha doğuyor",
- "Futbolu bıraktı ama sahayı bırakmadı",
- "Bu başarı gözlerimizi doldurdu"
gibi duygusal mesajlar paylaştı.