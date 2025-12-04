Filipe Luis, bir yılda tam beş kupa kazandı

Futbol kariyerinin ardından hızla teknik direktörlüğe geçen Filipe Luis, Flamengo'da adeta rüya gibi bir yıl yaşadı. Önce U17 ve U19 takımlarında görev alan Luis, geçtiğimiz yıl A Takım'ın başına getirildi ve kısa sürede büyük işler başardı.

BİR YILDA BEŞ KUPA

40 yaşındaki genç teknik adam, Flamengo ile yalnızca bir yılda tam beş kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Kulübün kazandığı kupalar şöyle:

Copa Libertadores

Brezilya Ligi

Brezilya Kupası

Brezilya Süper Kupası

Campeao Carioca

Bu başarı, Flamengo taraftarları arasında büyük bir gurur dalgası yarattı.

TARAFTARLAR DUYGUSAL MESAJLARLA DESTEK VERDİ

Başarı haberinin ardından sosyal medya adeta sevgi seline dönüştü. Taraftarlar, Filipe Luis'in futbolculuktan teknik direktörlüğe uzanan hikâyesini öven paylaşımlar yaparak:

"Bir efsane daha doğuyor",

"Futbolu bıraktı ama sahayı bırakmadı",

"Bu başarı gözlerimizi doldurdu"

gibi duygusal mesajlar paylaştı.