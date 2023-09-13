Filenin Sultanları, Sırplara kabusu yaşattı! Boskovic intikam yeminleri ediyor

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Sırplar karşılaşmanın yarattığı yıkımı hala atlatabilmiş değil. Yıldız voleybolcuları Tijana Boskovic intikam yemini ederken yaptığı açıklamada, "Umarım gelecek yıl bunun intikamını alırız." ifadelerini kullandı.

Voleybolda Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye kaptıran Sırbistan'da Tijana Boskovic, final maçını unutamıyor. Yıldız voleybolcu, Türkiye'nin finalde daha iyi olduğunu ve gelecek yıl bu maçın intikamını almak istediklerini söyledi.

"UMARIM GELECEK YIL BUNUN İNTİKAMINI ALIRIZ"

Tijana Boskovic yaptığı açıklamada, "Altın madalyayı istemiştik ve son yıllarda da en büyük ödülleri almıştık. Bunu da istemiştik; ancak Türkiye o maçta daha iyiydi. Umarım gelecek yıl bunun intikamını alırız." ifadelerini kullandı.

"KOLAY BİR TURNUVA DEĞİL"

Olimpiyat elemeleri öncesi son durumu anlatan Sırp voleybolcu, "Kolay bir turnuva değil. 10 günden az bir sürede 7 maç oynayacağız. Son üç maçımız en büyük rakiplere karşı ve en zor maçlar olacak. İlk dört maçımızı mental olarak bu karşılaşmalara hazırlık olarak geçmeyi umuyorum." dedi.