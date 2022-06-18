Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi SALON: Nilson NelsonHAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif,... SALON: Nilson Nelson HAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru) SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic) TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif, Zehra, Ebrar) SETLER: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13 SÜRE: 2 saat 8 dakika (24',24',29',32',19') A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gece TSİ 00.00'da Almanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise aynı gün (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Sırbistan Arjantin Hugo Spor Haberler

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