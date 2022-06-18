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Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-2 yenildi

SALON: Nilson NelsonHAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif,...

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif, Zehra, Ebrar)

SETLER: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13

SÜRE: 2 saat 8 dakika (24',24',29',32',19')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 18 Haziran'ı 19 Haziran'a bağlayan gece TSİ 00.00'da Almanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise aynı gün (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Arjantin Hugo Spor Haberler

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