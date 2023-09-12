Filenin Sultanları, rüya takıma 5 voleybolcu gönderdi! Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Gizem Örge turnuvanın rüya takımına seçildi. Efsane kaptan Eda Erdem ise 2015, 2017, 2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonaları'nın ardından ilk kez en iyi orta oyuncu seçilmedi.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihimizde ilk kez kupaya ulaştı. Filenin Sultanları'ndan 5 voleybolcu ise turnuvanın rüya takımına seçildi.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN RÜYA TAKIMA 5 VOLEYBOLCU

Türkiye'den rüya takım için oylamaya Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Eda Erdem ve Gizem Örge katıldı. Oylama sonucunda Eda Erdem dışında Türkiye'den oylamaya katılan tüm sporcular rüya takıma seçildi. Eda Erdem ise 2015, 2017, 2019 ve 2021 yıllarında düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonaları'nın ardından ilk kez en iyi orta oyuncu seçilmedi.

İşte turnuvanın en iyileri seçilen voleybolcularımız ve aldıkları oy oranları: