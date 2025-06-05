Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde ikinci maçına yarın çıkacak. Filenin Sultanları'nın Tayland ile oynayacağı maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynayacak.

TRT SPOR YILDIZ'DAN YAYINLANACAK

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Tayland maçı TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Gereksiz bir spor dalı , tamamen vakit kaybı..

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