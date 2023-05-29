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Filenin Sultanları'nda 1. hafta kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları'nda 1. hafta kadrosu açıklandı

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Voleybol Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı. Filenin Sultanları, ilk haftada Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Voleybol Milletler Ligi 1. hafta kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi 1. haftasında 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek ilk etapta Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde çalışmalarını sürdüren Filenin Sultanları'nın ilk hafta kadrosu da açıklandı.

Ay-yıldızlılarda kadroda şu oyuncular bulunuyor:

"Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Filenin Sultanları Güney Kore voleybol Spor Haberler

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