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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında geriye düşmesine rağmen Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi.

MİLLİLER GERİDEN GELDİ

Filenin Sultanları geriden geldiği maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 17-25, 25-15, 25-17 ve 25-18'lık setlerle 3-1 mağlup etti. Böylece milliler, Hong Kong etabında çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Cumhuriyeti Filenin Sultanları Hong Kong Voleybol Spor Haberler

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