Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kaldı
Filenin Sultanları, İspanya'nın ardından Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

A Mili Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

SULTANLAR SET DAHİ VERMEDİ

Tayland'da oynanan müsabakada Filenin Sultanları, rakibi Bulgaristan'a set vermedi ve maçtan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

TÜRKİYE SON 16'YA KALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya'nın ardından Bulgaristan'ı da mağlup etmeyi başararak turnuvadaki ikinci maçında ikinci galibiyetini elde etti ve son 16 turunu garantiledi. Filenin Sultanları, liderlik maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
