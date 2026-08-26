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Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 Geçti ve Son 16'ya Yükseldi

Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 Geçti ve Son 16'ya Yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada dördüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler, 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile oynayacak.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki dördüncü galibiyetini aldı. Milliler, son 16 turuna yükselmeyi de garantiledi.

Karşılaşmanın ilk setinde Melissa Vargas'ın servis turuyla farkı açan Türkiye, orta oyuncularından da skor katkısı alarak seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Almanya oyuna daha iyi başlarken ay-yıldızlılar Vargas'ın sayılarıyla rakibini yakaladı. Setin son bölümünde etkili olan Almanya, 27-25'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın'ın etkili oyunuyla kontrolü eline alan Türkiye, seti 25-20 kazanarak yeniden öne geçti.

Dördüncü sete Saliha Şahin'in hücumlarıyla başlayan milliler, Deniz Uyanık'ın bloklarıyla farkı açtı. Seti 25-19 kazanan Türkiye, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparken Almanya turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve teknik direktör Fatih Terim salonda takip etti.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen milliler, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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