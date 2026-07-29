Filenin Efeleri, VNL çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 yenilerek elendi
(ANKARA) - FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye ile Slovenya, Çin'in Ningbo kentinde karşı karşıya geldi.
(ANKARA) - FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye ile Slovenya, Çin'in Ningbo kentinde karşı karşıya geldi. A Milliler sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.
2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya karşısına çıktı. Yarı final bileti için parkeye çıkan Filenin Efeleri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Slovenya takımı ilk seti 25-21, ikinci seti 35-33 son seti ise 39-37 kazandı. Slovenya aldığı galibiyetle yarı finale yükseldi.
Kaynak: ANKA