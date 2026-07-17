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Filenin Efeleri, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti

Filenin Efeleri, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi'nde Ukrayna'yı 3-2 yenerek 7. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Sıradaki rakip Slovenya.

SALON: Belgrad Arena

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Andrew Charles Robb (Kanada)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Berkay (L) (Kaan, Samet, Gökçen, Bedirhan, Cafer, Hilmi)

UKRAYNA: Synytsia, Plotnystskyi, Shchurov, Tupchii, Kovalov, Semeniuk, Boiko (L), (Yanchuk, Shchytkov, Boiko (L), Kisiliuk, Tonkonoh)

SETLER: 25-27, 20-25, 25-23, 25-16, 15-11

SÜRE: 131 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ikinci maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki yedinci galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri puanını 19'a yükseltti. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay ile Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta etabındaki üçüncü maçında 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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