Filenin Efeleri Tarih Yazdı: Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, 20 Eylül'de oynanan son 16 karşılaşmasında Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.

Milliler, rakip Hollanda'ya karşı ilk seti 29-27 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip daha sonra 27-29, 25-23, 25-16'lık setlerle Hollanda'yı devirdi.

Filenin Efeleri tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalıyor.

Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

A Milli Takım, başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkış yakaladı ve şampiyonadaki üç maçta bir set kaybetti.

Bu başarıyı gösteren diğer iki takım ise Polonya ve ABD oldu.

Milli takım, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Japonya ve Kanada'yı 3-0'la yendi.

Ay-yıldızlılar, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katıldı.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na bu yıl 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

Filenin Sultanları son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilmiş ve organizasyonu 11. sırada tamamlamıştı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.