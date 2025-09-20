Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi.
TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDIK
Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'daki Mall of Asia Arena Pasay City Salonu'nda Hollanda'yı 3-1 yendi ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Filenin Efeleri, çeyrek finaldePolonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 27-29 HOLLANDA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 HOLLANDA
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-16 HOLLANDA
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-19 HOLLANDA