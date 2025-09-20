Haberler

Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Filenin Efeleri tarih yazıyor! Çeyrek finaldeyiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası son 16 turu maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDIK

Ay-yıldızlı ekip, Filipinler'in başkenti Manila'daki Mall of Asia Arena Pasay City Salonu'nda Hollanda'yı 3-1 yendi ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Filenin Efeleri, çeyrek finaldePolonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 27-29 HOLLANDA

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 HOLLANDA

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-16 HOLLANDA

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-19 HOLLANDA

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış

Çocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün bakın ne yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.