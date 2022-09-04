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Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na veda etti

Spor Haberleri

Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Salon: Gliwice

Hakemler: Muranaka Shin, Concia Pedro Fabian

ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia)

Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy)

Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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