Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'na veda etti Spor Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ABD'ye karar setinde 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Salon: Gliwice Hakemler: Muranaka Shin, Concia Pedro Fabian ABD: Jendryk, Aaron Russell, Christenson, Anderson, Defalco, Smith (Shoji, Kyle Russell, Averill, Ensing, Muagututia) Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Metin Toy) Setler: 25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12 (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri voleybol Spor Güncel Haberler

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