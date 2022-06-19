Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3'üncü kez namağlup finalde SALON: Gradska Sportska DvoranaHAKEMLER: Roberto Boris (İtalya), Gyula Tillmann (Macaristan)TÜRKİYE: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)HIRVATİSTAN: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic,... SALON: Gradska Sportska Dvorana HAKEMLER: Roberto Boris (İtalya), Gyula Tillmann (Macaristan) TÜRKİYE: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin) HIRVATİSTAN: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic) SETLER: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19 SÜRE: 121 dakika (35' 33' 27' 26') A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde organize edilen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde yarı finalde ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Millilerde Adis 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Efe 14, Faik Samet 10, Bedirhan 7, Emre 4, Yasin, Arslan ve Yiğit 2, Mert 1 sayıyla eşlik etti. Üst üste 3'üncü şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Filenin Efeleri, finalde bugün Çekya ile karşılaşacak. Türkiye - Çekya final mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Emre Yasin Macaristan Türkiye İtalya Spor Haberler

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