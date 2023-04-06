Futbolda, filede ve potada zafer! Fenerbahçe için muhteşem gece

Fenerbahçe, çarşamba akşamını 3 branşta 3 galibiyetle tamamladı. Sarı-Lacivertliler voleybolda, basketbolda ve futbolda 2 saat içinde üst üste 3 önemli zafer yaşadı.

Fenerbahçe, çarşamba günü oynadığı 3 kritik maçı da galibiyetle kapattı. Sarı-Lacivertliler ilk olarak voleybolda büyük bir zafer yaşadı.

FİLEDEKİ DERBİDE ŞOV

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, final için büyük avantadaj elde etti.

PARKEDE FARKLI ZAFER

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes'i 103-86'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in bitimine 1 maç kala Play-off'a kalmayı garantiledi. Anadolu Efes, 2017-18'den bu yana ilk kez Play-off bileti alamadı.

FUTBOLDA YARI FİNAL

Sarı-Lacivertlilerin amiral gemisi futbol takımı ise Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı. Kadıköy'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.