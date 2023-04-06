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Futbolda, filede ve potada zafer! Fenerbahçe için muhteşem gece

Futbolda, filede ve potada zafer! Fenerbahçe için muhteşem gece

Spor Haberleri

Fenerbahçe, çarşamba akşamını 3 branşta 3 galibiyetle tamamladı. Sarı-Lacivertliler voleybolda, basketbolda ve futbolda 2 saat içinde üst üste 3 önemli zafer yaşadı.

Fenerbahçe, çarşamba günü oynadığı 3 kritik maçı da galibiyetle kapattı. Sarı-Lacivertliler ilk olarak voleybolda büyük bir zafer yaşadı.

Filede, potada ve sahada zafer! Fenerbahçe için muhteşem gece

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, final için büyük avantadaj elde etti.

Filede, potada ve sahada zafer! Fenerbahçe için muhteşem gece

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes'i 103-86'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in bitimine 1 maç kala Play-off'a kalmayı garantiledi. Anadolu Efes, 2017-18'den bu yana ilk kez Play-off bileti alamadı.

Filede, potada ve sahada zafer! Fenerbahçe için muhteşem gece

Sarı-Lacivertlilerin amiral gemisi futbol takımı ise Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldı. Kadıköy'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor'un rakibi oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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