FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda River Plate Galip Geldi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda E Grubu karşılaşmasında River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Facundo Colidio ve Sebastian Driussi'nin golleriyle öne geçen River Plate, Urawa'nın penaltı golüne rağmen rahat bir zafer elde etti.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan günün ikinci maçında, E Grubu'nda River Plate, Urawa Red Diamonds'ı 3-1 mağlup etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden organizasyon kapsamında Seattle'daki Lumen Field'da oynanan maçı Alman Felix Zwayer yönetti.
Maçın ilk yarısında etkili taraf olan River Plate 12'nci dakikada Facundo Colidio ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Başka golün olmadığı ilk 45 dakika 1-0 Arjantin ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan River Plate, 48'inci dakikada Japon defansının topu kafayla kaleciye kazandırmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Sebastian Driussi'nin kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Bu dakikadan sonra oyuna dengeye getirmeye çalışan Urawa Red Diamonds 55'inci dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına gelen Yusuke Matsuo, 58'inci dakikada topu ağlara göndererek farkı 1'e indiren golü attı: 2-1.
Urawa Red Diamonds'ın baskısını artırdığı maçın son bölümlerinde 73'üncü dakikada topu kafayla ağlara gönderen Maximiliano Meza takımını rahatlatan golü attı: 3-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca River Plate sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.